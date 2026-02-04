Borsa Manipülasyonu İçin 8 İlde Operasyon Başlatıldı

borsa-manipulasyonu-icin-8-ilde-operasyon-baslatildi

GÜVENLİK GÜÇLERİ BORSADA MANİPÜLASYONU ENGELLİYOR

Güvenlik güçleri, borsa manipülasyonuyla mücadele konusunda etkili adımlar atmaya devam ediyor. Yaklaşık altı aydır süren bir soruşturma çerçevesinde, ekipler yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, borsa piyasasında manipülasyon yapan bireylere yönelik önemli bir çalışma yürütmekte.

HIZLI VE ETKİLİ OPERASYON

Sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında, piyasa üzerinde olumsuz etki yaratan şüphelilerin tespiti yapıldı. Bu doğrultuda, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya gibi toplamda sekiz ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

