Borsa rekor kırdı

Piyasaları takip eden Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,53’lük artışla 2.928,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,41 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.928,71 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46’yla ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,15’le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün gün içinde yüzde 2,5’in üzerinde değer kaybederek 2.773 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,96 artışla 2.913,30 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.