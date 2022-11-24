Borsa rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararı sonrası hareketlenen piyasaları izleyen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi rekor kırdı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, seans içinde 4.915,62 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa bir kez daha tarihi zirveyi yeniledi.

BIST 100 endeksi, 4.909,14 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,51 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 4.881,67 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.