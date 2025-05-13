Borsa Seyri Bugün Karışık Oldu

NEW YORK BORSA GÜNDEMİ

New York borsası günü karışık bir seyirle tamamlarken, kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,64 azalarak 42.140,43 puana geriledi. Öte yandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 5.886,55 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,61 kazançla 19.010,08 puana yükseldi. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasıyla dün ralli yapan pay piyasalarında, bugün karışık bir görünüm yaşandı. Yakın geçmişte tarife restleşmeleriyle gündeme gelen ABD ve Çin, hafta sonu İsviçre’de yapılan ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşma sağladı. Bu durum, piyasaların dünkü yükselişine katkı sağladı.

TİCARET ANLAŞMASI ETKİSİ

Analistler, iki ülke arasındaki geçici anlaşmanın, ticaret savaşlarının küresel resesyona neden olacağı yönündeki endişeleri azalttığını hatırlattı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin’in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesinin önemli bir gerginliği azalttığını, ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Bugün yaşanan yükselişle birlikte S&P 500 endeksindeki değişim, 2025 için yeniden pozitife döndü. Endeksteki kaybın, ticaret savaşı endişeleriyle geçtiğimiz ay başında yüzde 17’yi aştığı ifade ediliyor. “Korku endeksi” olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi’ndeki dalgalanmaları gösteren VIX Endeksi ise mart sonundan bu yana ilk kez 18 değerinin altında seyretti.

TÜFE VERİLERİ VE ENFLASYON

Bugün yayımlanan verilere göre, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında bir artış kaydetti. Bu gelişme ile birlikte ABD’de yıllık enflasyon, Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya rağmen, tarife politikaları nedeniyle oluşabilecek fiyat baskılarının daha da belirginleşmesini beklediğini öngördü.

TABİBATTA YATIRIM TAHAHÜDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu çerçevesinde ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’da 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Yatırım forumunda konuşan Trump, Kongre’nin, ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmeye yakın olduğunu belirtti ve “Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak.” ifadelerini kullandı. Trump, ABD borsalarındaki yükselişe de dikkat çekerek, piyasaların daha da yükseleceğini vurguladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise enflasyonun, benzin, market ve enerji fiyatlarının düşmesiyle birlikte, Fed’in de politika faizini düşürmesi gerektiğini yineledi.

NVIDIA VE UNITEDHEALTH GELİŞMELERİ

Çip şirketi Nvidia, Suudi Arabistanlı firma Humain’in yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere ilk aşamada 18 bin adet yapay zeka çipi göndereceğini duyurdu. Bu haberle birlikte, şirketin hisseleri yüzde 5,6 değer kazandı. Diğer yandan, UnitedHealth Group’un Üst Yöneticisi Andrew Witty’nin sürpriz bir şekilde istifa etmesiyle, şirket 2025 yılı tahminlerini askıya aldı. Bu gelişme neticesinde, şirketin hisseleri yüzde 18 değer kaybetti. Dow Jones endeksine dahil olan 30 şirketten biri olan UnitedHealth’in hisselerindeki azalış da endeksteki düşüşe katkıda bulundu. Ayrıca, kripto para borsası Coinbase’in hisseleri, şirketin 19 Mayıs’tan itibaren S&P 500 endeksine dahil edileceği açıklaması sonrasında yüzde 24 artış gösterdi.