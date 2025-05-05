Borsa Takas Tarihi T+1 Olabilir

TAKAS TARİHİ DEĞİŞİYOR

Borsada takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden 1. iş günü) olarak yeniden belirlenmesi için tüm piyasa paydaşlarının görüş alacağı bir değerlendirme süreci başladı. Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas tarihine dair bir açıklama yaptı. Şu anda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak işlem görüyor.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Açıklamaya göre, son zamanlarda küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli adımlar atıldı. ABD, 28 Mayıs 2024 tarihinde “T+1” geçişini gerçekleştirecek. Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve İngiltere ise “T+1” sistemine geçiş için 11 Ekim 2027 tarihini hedefliyor. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, ‘T+1’ takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.”