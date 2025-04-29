Borsa, Ticaret Anlaşması İle Yükseldi

YÜKSEK RAKAMLARLA GÜNÜ TAMAMLADI

New York borsası, ticaret anlaşması umutlarının artmasıyla günü kazançla kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puan değer kazanarak yüzde 0,75 artışla 40.527,62 puana yükseldi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,58 artış ile 5.560,83 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,55 artış göstererek 17.461,32 puana çıktı. Yatırımcılar, tarifelere dair gelen gelişmeleri değerlendirirken, borsa genelinde olumlu bir seyir gözlemlendi.

TARİFELERDEKİ DÜZENLEMELER

ABD Başkanı Donald Trump, yerli otomobil üreticilerine getirilen tarifelerin etkilerini azaltma amaçlı kararname hakkında, “Sadece bu küçük geçiş sürecinde onlara yardımcı olmak istedik, kısa vadede. Eğer parça alamazlarsa onları cezalandırmak istemiyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Hindistan ile ticaret görüşmelerinin de “harika” gittiğini belirten Trump, bir anlaşmanın yapılabileceğini düşündüğünü kaydetti. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “Bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını” belirterek, “Bir anlaşma yaptım ama Başbakanlarının ve parlamentolarının onay vermesini beklemem gerekiyor.” dedi.

MAKROEKONOMİK VERİLER VE TİCARET AÇIĞI

Makroekonomik verilere göre, ABD’de mal ticareti açığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Analistler, ABD’nin gümrük vergisi tehditlerinin şirketlerin ithalatlarını öne çektiğine dikkat çekiyor ve bu durumun, tarifelerden kaçınmak amacıyla yapılmış erken ithalatın ticaret açığını artırdığını belirtiyorlar. S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi ve konut fiyatlarındaki artış hızında bir yavaşlama yaşandı. ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 7,9 puan düşerek 86’ya geriledi ve üst üste beşinci ayda düşüş kaydetti. Ayrıca, JOLTS açık iş sayısı martta 7 milyon 192 bine inerek, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

YATIRIMCILAR BİLANÇOLARLA İLGİLİ İPUÇLARI ARIYOR

Analistler, yatırımcıların tarifelerin ekonomik etkilerine dair daha fazla bilgi için şirket bilançolarını yakından takip ettiğini belirtiyor. Ayrıca, yarın açıklanacak ilk çeyreğe ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminleri ile cuma günü yayımlanacak nisan ayına ilişkin istihdam verileri büyük bir merakla bekleniyor.