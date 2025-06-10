Borsa, Ticaret Görüşmeleriyle Yükseldi

NEW YORK BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlediğine dair duyulan iyimserlikle günü artışla kapadı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 yükselerek 42.886,87 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,55 artışla 6.038,81 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,63 kazançla 19.714,99 puana çıktı. Yatırımcılar, Londra’daki ABD-Çin ticaret müzakerelerinin sonuçlarını beklerken, piyasalar genel olarak olumlu bir seyir izledi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, her iki ülkeden temsilciler Londra’da başlayan toplantılara katıldılar ve bu toplantılar gün boyunca sürdü. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, müzakerelerin yapıldığı Lancaster House’un önünde basına yaptığı açıklamada, “Her türlü ticari konu üzerinde çalışıyoruz ve toplantılar gerçekten çok iyi gidiyor” dedi. Lutnick, görüşmelerin bugün sona ermesini umduğunu, ancak gerekirse yarın da orada olabileceklerini ifade etti.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi amacıyla yapılan görüşmelerin yatırımcıların dikkatini çektiğini aktardı. Piyasalarda oluşabilecek haber akışlarının yön üzerinde etkili olacağına dikkat çeken analistler, görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların ele alınmasının muhtemel olduğunu belirtti.