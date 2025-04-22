Borsa Ticaret Savaşlarında Yükseldi

NEW YORK BORSA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

New York borsası, ticaret savaşlarındaki gerilimin azalabileceğine dair umutlarla günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde bir kazançla yüzde 2,66 artarak 39.186,98 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artışla 5.287,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,71 kazançla 16.300,42 puana çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin artmasının ardından, dün sert düşüş yaşayan piyasalarda bugün ticaret savaşlarındaki gerilimin azalabileceği beklentileriyle olumlu bir seyir gözlemlendi.

POLİTİKA UYUMSUZLUĞU ENDİŞESİ

Trump yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler sürüyor. Fed ve Trump arasında bir politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri, varlık fiyatlarını olumsuz şekilde etkiledi. ABD Başkanı Trump, sosyal medya paylaşımlarında enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, “neredeyse hiç enflasyon olmadığını” ifade etti. Ayrıca, Powell’ın faiz oranlarını düşürmemesi durumunda ekonomide bir yavaşlama olabileceğini belirtti. The Wall Street Journal’da çıkan bir habere göre, Trump’ın ekonomideki olası bir gerilemeden Powell’ı sorumlu tutmak için zemin hazırladığı öne sürüldü.

TOPLANTILARDAN ÇIKAN MESAJLAR

Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed’in para politikası bağımsızlığının daha iyi ekonomik sonuçların temeli olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in yatırımcılarla düzenlediği toplantıda, “kimsenin mevcut oranların sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini” ve “Çin ile olan ticaret savaşında yakın bir gelecekte azalma beklediğini” söylediği aktarıldı. Washington’daki IMF ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları’ndan çıkan mesajlar da izleniyor. IMF, artan ticaret gerilimleri ve politika belirsizlikleri nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8’e, gelecek yıl içinse yüzde 3’e düşürdü.

FINANSAL PİYASALARDAKİ VOLATİLİTE

IMF Ekonomi Danışmanı Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisi için bir resesyon öngörmediklerini ancak bu olasılığın yükseldiğini belirtti. Fon, ABD’nin tarife kararları sonrasında finansal piyasalarda volatilitenin arttığını ifade ederek, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olduğunu ve finansal istikrar risklerini artırdığını açıkladı. Ayrıca, Boeing, dijital havacılık çözümleri işinin bir kısmını yazılım firması Thoma Bravo’ya 10,6 milyar dolar nakit karşılığında satma anlaşması yaptı ve bu hisse yüzde 2 artış kaydetti.