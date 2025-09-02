PİYASA DÜZENLEMELERİ VE KURALLARI

Borsa dünyasında işlem yaparken, piyasa düzenlemelerinin ve kurallarının ne kadar kritik olduğunu herkes bilir. Bu kurallar, yapıları gereği yatırımcıların ve piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesini güvence altına alır. Peki, borsa yukarı adım kuralı nedir ve nasıl işler? Borsa yukarı adım kuralı, ya da “uptick rule”, kısa satış işlemlerinin yalnızca fiyatın bir önceki işlem fiyatından daha yüksek olduğu durumlarda yapılmasına izin veren bir düzenlemedir. İlk kez 1938 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, piyasalardaki aşırı düşüşleri önlemek amacıyla uygulanmaya başlanmıştır.

KISA SATIŞ İŞLEMLERİ VE YASAKLARI

Kısa satış, yatırımcıların bir menkul kıymetin fiyatının düşeceğini tahmin ederek, bu menkul kıymeti ödünç alıp satma işlemini gerçekleştirdiği bir yoldur. Ancak bu işlem, fiyatların hızla düşmesine yol açabilir ve piyasa istikrarını tehdit edebilir. Yukarı adım kuralı, kısa satışların yalnızca fiyatın bir önceki işlem fiyatından daha yüksek olduğu durumlarda yapılmasına izin vererek, bu tarz manipülasyonları engellemeyi amaçlar. Bu kural, 2007 yılında kaldırılmıştır fakat 2010 yılında alternatif bir uptick kuralı, yani Regülasyon SHO, Kural 201, getirildi. Bu yeni düzenleme, bir menkul kıymetin fiyatı bir önceki günün kapanış fiyatından %10 veya daha fazlasını kaybederse, kısa satışların yalnızca fiyatın mevcut en iyi teklifi üzerinde olduğu durumda yapılmasına izin vermektedir.

PİYASADA VOLATİLİTE VE RİSKLER

“Borsada yukarı adım kuralı” ifadesi, yukarı adım kuralının borsa işlemleriyle nasıl uygulandığını tanımlar. Bu kural, özellikle piyasanın yüksek volatilite gösterdiği dönemlerde, yani fiyatların hızlı bir şekilde düştüğü veya yükseldiği zamanlarda devreye girer. Temel amaç, piyasa manipülasyonlarını engelleyerek yatırımcıların aşırı risk almasının önüne geçmektir. Örneğin, eğer bir hisse senedinin fiyatı bir önceki günün kapanış fiyatından %10 veya daha fazlasını kaybederse, kısa satış işlemleri sadece mevcut en iyi teklifi üzerinde yapılabilir.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMİ

“Yukarı satış kuralı”, “uptick rule” un Türkçe çevirisidir ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri ifade eder. Bu kural, yatırımcıların kısa satış işlemlerini yalnızca fiyatın bir önceki işlem fiyatından daha yüksek olduğu durumlarda gerçekleştirmesine izin verir. Böylece piyasalardaki aşırı düşüşlerin önlenmesi ve yatırımcıların aşırı risk almasının engellenmesi amaçlanır. “Yukarı adım” veya “uptick”, bir menkul kıymetin fiyatının bir önceki işlem fiyatından daha yüksek olduğu durumu belirtir ve bu durum, yatırımcılar için genellikle olumlu bir işaret olarak kabul edilir çünkü fiyatların yükseldiğini gösterir. Ancak, bu durumun kısa satış işlemleri ile olan ilişkisi dikkate alınmalıdır. Yukarı adım kuralı, yalnızca bu tür pozitif durumlarda kısa satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verir.