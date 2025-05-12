Borsa Yükseldi, Anlaşma Haberi Geldi

NEW YORK BORSA SUNUMLARI YÜKSELİYOR

New York borsası, ABD ve Çin’in karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştıklarını açıklamasıyla haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 650 puan artarak yüzde 1,57 değer kazanarak 41.899,05 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 2,6 artışla 5.807,20 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 4,16’lık kazanç ile 18.674,56 puana tırmandı.

TİCARET MÜZAKERELERİ SONUCU ANLAŞMA

Hafta sonu İsviçre’de gerçekleşen ticaret müzakereleri sonunda ABD ve Çin, geçici olarak gümrük vergilerini düşürme kararı aldı. Anlaşmaya göre, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri 14 Mayıs itibarıyla 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a çekilecek. Çin de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10’a indirme konusunda anlaşmaya vardı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Cenevre’de yapılan toplantılardan sonra basın toplantısı düzenledi. Bessent, “Çin ve ABD ayrışma istemiyor” diyerek görüşmeleri “sağlam” ve “saygılı” olarak değerlendirdi. Ayrıca, Çin ile “gelecek birkaç hafta içinde” daha kapsamlı bir anlaşma için yeniden görüşmeler yapılabileceğini ifade etti.

Anlaşma haberi sonrasında, “korku endeksi” olarak bilinen VIX endeksi, S&P 500 Endeksi’ndeki dalgalanmayı göstererek yüzde 12 azalışla 19,2 seviyesine düştü. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı tarifeler öncesinde görülen seviyelere gerilemiş oldu. ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 7 baz puan artışla 4,45 seviyesine çıktı. Analistler, anlaşmanın küresel ticaret gerginliklerini çözme noktasında önemli bir adım olduğunu ancak bu yumuşamanın 3 ayın sonunda devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik olduğunu belirtiyor.

YATIRIMCILAR HİSSE PİYASALARINA YÖNELİYOR

Anlaşmanın duyurulmasının ardından, tedarik zincirlerinde Çin’den ithalatı önemli yer tutan şirketlerle çip şirketlerinin hisselerinde gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Amazon ve Best Buy’ın hisseleri yüzde 9 artarken, Dell ve Apple’ın hisseleri de yüzde 6 değer kazandı. Çip şirketlerinden Nvidia’nın hisseleri de yüzde 4,5 artış gösterdi. Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek için bugün kararname imzalayacağını açıklamasının ardından ilaç şirketi Johnson & Johnson’ın hisselerinde yüzde 1’e yakın bir değer kaybı yaşandı. Analistler, bu hafta yatırımcıların ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin yanı sıra nisan ayı enflasyon verilerini de takip edeceğini ifade ediyor.