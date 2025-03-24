Borsa Yükseldi: Dolar ve Altın Fiyatları

Borsa İstanbul’da Açılış Verileri

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puandan işlem görmeye başladı. Aynı gün İstanbul serbest piyasasında dolar 38,0040 TL, euro ise 41,1530 TL’den haftaya giriş yaptı. Altının gram fiyatı ise 3.693 TL seviyesinden yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 Endeksinin Performansı

Açılışta BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 122,35 puan artarak yüzde 1,35 değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi ise yüzde 1,32 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ulaştırma sektörü oldu ve yüzde 2,52 değer kazandı. Öte yandan, tekstil deri sektörü ise yüzde 1,39 değer kaybı yaşadı. Cuma günü, BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyrin ardından yüzde 7,81 düşüşle 9.044,64 puandan kapandı.

Döviz Fiyatlarındaki Güncel Durum

Serbest piyasada dolar, 38,0020 TL alış ve 38,0040 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Euro ise 41,1510 TL alış ve 41,1530 TL satış fiyatıyla yeni haftaya başladı. Cuma günü dolara olan satış fiyatı 38,0130 TL, euronun satış fiyatı da 41,3460 TL olarak belirlenmişti. Saat 09:30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,5, euro/TL ise yüzde 0,3 artışla 38,0010 ve 41,1880 seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 49,1660 seviyesinde bulunuyor. Dolara endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 104 seviyesine geriledi.

Altın Piyasasındaki Gelişmeler

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başladı ve saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3.693 TL’den işlem görüyor. Bu dakikalarda çeyrek altın 6.140 TL, Cumhuriyet altını ise 24.480 TL’den satılmaktadır. Altının ons fiyatı ise 3.023 dolar seviyesinde ve önceki kapanışın hemen altında yer alıyor. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşle gram altın, günü yüzde 0,6 azalışla 3.678 TL’den kapatmıştı.

Ülke İçi Duyurular ve SPK Önlemleri

Cuma günü yurt içinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da yaşanan son gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihine kadar açığa satış işlemlerini yasakladı. Ayrıca halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştırdı ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranını esnetti. Borsa İstanbul ise pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1’den 3:1’e düşürdü ve eşik değer aşım ücretini 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltti.

Küresel ve Yerel Ekonomik Veriler

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerle ilgili “esnek” olabileceklerine dair açıklama yaptı ve bu durum risk iştahında canlanma yarattı. Yurt içinde, finansal hizmetler güven endeksi verileri izlenecekken, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi takip edilecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanların destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç; dolar endeksinde 104,5’in direnç, 103,5’in destek; altının ons fiyatında ise 3.000 doların destek, 3.060 doların direnç konumunda olduğunu belirtiyor.