Borsa Yükseldi, Fed’in Politikası Bekleniyor

NEW YORK BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

New York borsası, ticaret savaşlarındaki gerilimin azalabileceğine dair umutlarla günü yükselişle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 2,66 artışla 39.186,98 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artışla 5.287,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,71 kazançla 16.300,42 puana yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırması sonrasında önceki gün sert düşen borsa, bugün ticaret savaşlarında gerilimin azalabileceği beklentileriyle pozitif bir seyir izledi.

TİCARET SİYASETİNDE BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Trump yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından doğan belirsizlikler sürerken, Fed ile Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Trump, yaptığı sosyal medya paylaşımlarında enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü belirtirken, “neredeyse hiç enflasyon olmadığını” ifade etti. Aynı zamanda Powell’ın faiz oranlarını düşürmemesi durumunda ekonomide olası bir yavaşlama olabileceğini de kaydetti. The Wall Street Journal’da yer alan haber, Trump’ın ekonomideki herhangi bir gerilemeden Powell’ı sorumlu tutmak için zemin hazırladığını öne sürdü.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR GELİYOR

Diğer taraftan Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed’in para politikası bağımsızlığının daha iyi ekonomik sonuçların temeli olduğunu vurguladı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in yatırımcılarla düzenlediği toplantıda “kimsenin mevcut oranların sürdürülebilir olduğunu düşünmediği” ve “Çin ile olan ticaret savaşında önümüzdeki günlerde azalma beklediği” belirtiliyor.

IMF’BENK GÖRÜŞLERİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Washington’daki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları’ndan çıkan mesajlar takip edilirken, IMF, ticaret gerilimlerinin hızla artması ve politika belirsizliklerinin çoğalması nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8’e, gelecek yıl için ise yüzde 3’e düşürdü. IMF Ekonomi Danışmanı Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisi için bir resesyon öngörmediklerini ancak bu ihtimalin yükseldiğini kaydetti. Ayrıca, fonun verilerine göre, ABD’nin tarife kararları sonrası finansal piyasalardaki oynaklık arttı, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı belirtildi.

BOEING HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Öte yandan, dijital havacılık çözümleri işinin bir kısmını yazılım şirketi Thoma Bravo’ya 10,6 milyar dolar karşılığında satma anlaşması yapan Boeing’in hisseleri yüzde 2 oranında artış gösterdi.