Borsa Yükseldi, Trump Tarife Kararını Durdurdu

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE KAPANDI

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri engelleyen mahkeme kararının geçici durdurulmasının ardından yükselişe geçti. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artarak 42.215,73 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.912,17 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,39 kazançla 19.175,87 puana çıktı. Trump’ın tarifeleriyle ilgili yasal süreçler devam ederken, borsada olumlu bir seyir izlendi. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, dün Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelerin yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engellemeye yönelik bir karar aldı.

TEMİZLENMEK ÜZERE MAHKEME KARARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Trump yönetimi, mahkeme kararına itiraz ederek bunun hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Başkanın yetkisine müdahale ettiği gerekçeleriyle temyiz mahkemesine başvurdu. Temyiz süreci boyunca, kararın uygulama süresinin durdurulmasına yönelik taleple ilgili değerlendirme yapılırken, mahkeme Trump’ın diğer ülkelere getirdiği tarifeleri engellemeye yönelik mevcut kararı geçici olarak durdurdu.

NVIDIA’NIN GÜÇLÜ SONUÇLARI PAY PİYASALARINI DESTEKLEDİ

Daha sonra, çip üreticisi Nvidia’nın güçlü finansal sonuçları, piyasaların kapanmasının ardından duyuruldu ve pay piyasalarını destekledi. Şirket, üç aylık dönem içerisinde yıllık bazda yüzde 69 gelir artışı ve yüzde 26 kâr artışı kaydederek beklentileri aştı. Nvidia’nın hisseleri de yüzde 3’ten fazla değer kazandı.

Makroekonomik verilere göre, ABD Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğine dair Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin ikinci tahminini yayımladı. Ocak-mart döneminde ülke ekonomisi, ithalat artışının ve kamu harcamalarındaki azalmanın etkisiyle yüzde 0,2 daraldı. Geçen ay yayımlanan öncü veride ise ABD ekonomisinin yüzde 0,3 küçülmesi öngörülmüştü. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Mayıs ile biten haftada 14 bin artışla 240 bine yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı.

TRUMP VE FED BAŞKANI EKONOMİK GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ

Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon konularını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Fed’in açıklamasında, “Başkan Powell, politikanın seyrinin tamamen gelen ekonomik verilere ve görünüm için ne anlama geldiğine bağlı olacağını vurgulamak dışında para politikasına ilişkin beklentilerinden söz etmedi.” denildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmenin detaylarıyla ilgili, “Trump, Fed Başkanının faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığını ve bunun da bizi Çin ve diğer ülkelere karşı ekonomik olarak dezavantajlı duruma soktuğunu söyledi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, diğer Fed yetkililerinin açıklamaları dikkatle takip edildi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bir anlaşma veya başka bir yöntemle gümrük tarifelerinden kaçınılması durumunda, faizlerin düşebileceği bir duruma geri dönülebileceğini belirtti. Goolsbee, stagflasyonun merkez bankaları için zor bir senaryo olduğunu ancak şu anda bununla karşı karşıya olmadıklarını kaydetti.