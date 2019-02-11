Borsa yükselişe geçti

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,80 artarak 104.291,24 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.839,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,64 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.000-104.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 105.000’in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TRT