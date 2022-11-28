Borsa yükselişe geçti

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, haftaya yüzde 0,66 yükselişle 4.906,40 puandan güne start verdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,07 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 4.906,40 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksleri yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72’yle elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,39’la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kazanarak 4.874,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Çin’de “sıfır Covid-19” politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını, Borsa İstanbul’un ise pozitif ayrıştığını söyledi.