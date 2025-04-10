Borsa Yükselişi İçin Küresel Etkiler Belirleyici

BİST 100 ENDİKSİNDE YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul’daki yükselişi etkileyen faktörler arasında hem yurtiçi veriler hem de küresel gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı’nın Çin hariç diğer ticaret ortaklarına uygulanan tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu açıklaması, dünya genelinde risk iştahını artırarak Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke borsasında olumlu fiyatlamaların önünü açıyor. Peki, borsa yükseliyor mu? Bugün borsa neden yükseliyor? İşte detaylar…

AÇILIŞTA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27’lik bir artışla 9.579,11 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27’lik bir yükselişle 9.579,11 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi ise yüzde 2,57 değer kazandı. Tüm sektör endekslerinin yükseliş gösterdiği günde, en çok kazandıran sektör bankacılık oldu. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 oranında değer kaybederek 9.275,50 puanla tamamlamıştı.

KÜRESEL GELİŞMELERİN ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri 90 gün durdurmasının ardından artan risk iştahıyla pozitif bir seyir gözlemleniyor. Analistler, bu durumu yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi ve haftalık para ile bankacılık istatistikleri takip edilirken, yurtdışında ise ABD’de enflasyon, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesi gibi veriler izleniyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.700 ve 9.800 seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 seviyeleri ise destek konumunda.