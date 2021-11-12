Borsa yükselişini sürdürüyor

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 1.631,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,37 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.631,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün 1.643,82 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazancıyla 1.625,06 puandan tamamladı ve kapanış rekorunu tazeledi.