Borsa Yüzde 0,55 Yükselişle Başladı

BORSADA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Borsa İstanbul, güne yüzde 0,55’lik bir artış ile başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, 61,25 puanlık yükselişle 11.195,98 puana ulaştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazanıyor.

SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

Bu olumlu başlangıç, yatırımcılar arasında genel bir iyimserlik yaratıyor. Bankacılık ve holding gibi önemli endekslerdeki artış, piyasalardaki hareketliliği artırıyor. Yatırımcıların dikkatini çeken bu gelişmeler, borsanın pozitif bir seyir izlediğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

