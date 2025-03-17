BORSACI DEDE’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ SPEKÜLASYONLAR

Borsacı Dede’nin Ocak 2025’te hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağına dair söylentiler sosyal medyada yayıldı. İstanbul’da hayatını kaybettiği iddiaları gündeme gelirken, “Borsacı Dede öldü mü, yaşıyor mu?” soruları akıllarda kaldı.

BORSACI DEDE’NİN YATIRIM STRATEJİLERİ

Borsa tüyoları ve hisse senetlerine yönelik paylaşımlarıyla bilinen Borsacı Dede, yatırım tercihleriyle önemli bir servet kazanmış durumda. Uzun vadeli yatırım tavsiyeleriyle tanınan Dede, özellikle yüksek özsermaye kârlılığına sahip düşük sermayeli şirketlerle ilgili önerilerde bulunuyor. “Dipteyken alırım, 10 kat yaptı mı satmaya başlarım” sözleriyle dikkat çeken Dede’nin videosu milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN HABERLER

Ocak 2025’te hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberler, sosyal medyada geniş yankı bulmuş durumdayken, Borsacı Dede’nin durumu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Borsacı Dede’nin sağlık durumu, yatırımcılar ve takipçileri tarafından merak ediliyor.