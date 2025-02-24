Borsada Açığa Satış Kuralı Güncellendi

BORSADA AÇIĞA SATIŞ KURALLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Borsa İstanbul yönetimi, Cuma günü borsada meydana gelen sert fiyat hareketlerinin ardından açığa satış işlemlerine yönelik olarak yeniden yukarı adım kuralı uygulamaya koydu. Borsa İstanbul’dan yapılan duyuruda, BIST 50 endeksinde yer alan hisse senetlerinde, 24 Şubat tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verildiği bilgisi verildi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Açığa satış işlemi düzenlenmiş paylarda, işlemler, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir rakam üzerinden yapılacak. Eğer son belirtilen fiyat, önceki fiyattan daha yüksekse açığa satış işlemi, bu son fiyat düzeyinden de gerçekleştirilebiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sermaye Piyasası Kurumu, geçtiğimiz hafta meydana gelen fiyat dalgalanmalarının ardından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine yol açan kasıtlı ve yanıltıcı haberleri yayımlayan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.