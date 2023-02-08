Borsada işlemler durduruldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası Borsa İstanbul’da işlemler durduruldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde kayıplar yüzde 5 ve yüzde 7’yi aşınca iki kez devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Borsada iki kez devre kesicinin uygulanması sonrasında işlemler durduruldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5’i bulunca saat 10.12’de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42’de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7’yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.

Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada “Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.” denildi.

Borsa İstanbul’da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7’lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul’da açığa satış yasağının devam ettiğini aktaran analistler, Türk Telekom ve Turkcell başta olmak üzere bazı şirketlerin pay geri alımları duyurduğunu kaydetti.