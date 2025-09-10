Borsada Karışık Seyirle Kapanış Gerçekleşti

NEW YORK BORSA KAPANIŞI

New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından karışık bir seyirle günü tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,48 düşerek 45.490,92 puana geriledi. S&P 500 ise yüzde 0,3 artışla 6.532,04 puana, Nasdaq ise yüzde 0,03 yükselişle 21.886,06 puana çıktı. Böylece iki endeks de kapanış rekorunu yeniledi.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ VERİLERİ

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi ve bu, beklentilerin altında kaldı. Analistler, bu verilerin Fed’in faiz indirim beklentilerini güçlendirdiğini belirtiyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE İSTİHDAM RİVİZYONU

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri derhal ve güçlü şekilde düşürmesi gerektiğini söyledi. Diğer yandan, Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yapılan revizyon, mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde tarım dışı istihdamın önceki verilere göre 911 bin daha düşük gerçekleştiğini ortaya koydu. Analistler, bu revizyonun ekonomik endişeleri artırdığını ifade ediyor.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ BEKLENTİLERİ

Yatırımcıların dikkatleri yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. Bu verinin Fed’in para politikası yol haritasına ışık tutması bekleniyor.

KURUMSAL GELİŞMELER

Siyasi cephede ise Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi, Federal Mahkeme tarafından durduruldu. Ancak Trump yönetimi mahkemenin kararına itiraz etti. Kurumsal alanda, Oracle bulut işine yönelik güçlü büyüme tahminleri açıkladı. Ayrıca, basında yer alan haberlere göre OpenAI, Oracle’dan beş yıl boyunca yaklaşık 300 milyar dolarlık bilgi işlem gücü satın almak üzerine anlaşma yaptı. Bu gelişmelerin ardından Oracle hisseleri yüzde 36 değer kazandı.