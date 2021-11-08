Borsada rekor

Salgınla sarsılan piyasalardan etkilenen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne 1595 puan seviyesini görerek rekorla başladı.

Endeks en son 17 Mart 2021 tarihinde 1589 puan seviyesini test etmişti.

orsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,16 ile iletişim oldu.