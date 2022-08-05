Borsada son durum

Piyasalardaki hareketliliği izleyen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne 0,40 artışla başladı.

Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,77 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 2.734,44 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85’le sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,65’le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,46 değer kazanarak 2.723,67 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.733,50 puana taşıdı.

Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini söyledi.