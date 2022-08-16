Borsada son durum

Piyasalardaki hareketliliği izleyen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, 0,53 yükselişle 2.879,48 puandan güne başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53’le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,29’la spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü 2.896,67 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,15 azalışla 2.864,25 puandan tamamladı.