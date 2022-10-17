Borsada son durum

Piyasalardaki hareketlenmeyi takip eden Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne 3.815,50 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,78 puan ve yüzde 4,85 değer kazancıyla 3.802,74 puan oldu. Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,71 ve holding endeksi yüzde 4,97 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.815,50 puana taşıdı.