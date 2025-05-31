Borsada Soruşturma, 12 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak, işlem hacminde ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmaların yaşandığını, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıları zarara uğrattığına dair tespitlerde bulundu. Bu çerçevede yürütülen soruşturma devam ediyor.

GÖZALTILAR VE İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan tüm şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

MANİPÜLASYON TESPİTLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon faaliyetleri olduğu belirlendi. “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları üzerinden yapılan manipülasyonlar nedeniyle 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

OPERASYONLAR VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Bu gelişmelerin ardından emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Yapılan bu operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı.