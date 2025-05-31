Borsada Soruşturma Süreci Devam Ediyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlemlerin olağan akışına aykırı şekilde dalgalanmalar yaşandığını, yapay olarak hisse fiyatlarının yükseltilmesinin küçük yatırımcıları mağdur ettiğini belirtti. Bu doğrultuda başlatılan soruşturma hâlâ sürüyor. Yapılan tespitler sonucu, gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

TUTUKLAMA TALEPLERİ

Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheliyi ise “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şartlarıyla serbest bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi. Sosyal medya platformları üzerinden manipülasyon gerçekleştiren 17 şüpheli hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun ardından emniyet güçleri birçok şehirde şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir operasyon düzenledi ve 15 şüpheli gözaltına alındı.