Borsada tarihi rekor

Rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne 1.954 puandan başladı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.954,30 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,37 ve 26,43 puan değer kazanarak 1.953,82 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,43 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile madencilik oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.970 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.