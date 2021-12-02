Borsada tarihi rekor

Piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle yükselişe geçen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi rekor üstüne rekor kırdı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,64 kazançla 1.857,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile ulaştırma oldu.

Gün içinde 1.857,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.857,40 puana taşıdı.

Analistler, pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarının Omicron varyantına etkilerine yönelik iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.