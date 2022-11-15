Borsada yeni rekor

Hareketlenen piyasaları izleyen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne rekorla başladı. Borsa 4.686,57 puanda.

BIST 100 endeksi, 4.686,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,61 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 4.609,81 puan oldu. Toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,06 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile spor oldu.