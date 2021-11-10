Borsada yeni rekor

Piyasalardaki hareketliliği takip eden Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,44’lük yükselişle başladı.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 1.615,64 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.