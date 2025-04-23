Borsada Yükseliş Trump’ın Açıklamalarıyla Gerçekleşti

NEW YORK BORSA GÜNDE YÜKSELİŞLE KAPANDI

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin’e yönelik açıklamalarında yumuşak bir ton benimsemesi sonrası pozitif bir kapanış yaptı. Kapanış itibarıyla Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde bir değer kazanarak yüzde 1,07 artış gösterdi ve 39.606,57 puana ulaştı. S&P 500 endeksi de yüzde 1,67 artışla 5.375,86 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,5 kazançla 16.708,05 puana yükseldi. Trump’ın Fed Başkanı Powell ve Çin konularındaki duruşunda yaşanan değişiklik, borsa üzerinde olumlu bir etki yarattı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, önceki ifadelerinin aksine Powell’ın görevine son vermeyi düşünmediğini belirtti. Fed Başkanı’nın faiz indirme konusunda daha aktif olması gerektiği yönündeki düşüncelerini de ifade eden Trump, “Fed’in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell’ın) bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz.” dedi. Trump’ın daha önceki sert eleştirileri, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelere yol açmış ve ABD varlıklarında kayıplara sebep olmuştu.

TİCARET SAVAŞINA DAİR MESAJLAR VERİLDİ

Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin soruları yanıtlayarak gümrük tarifeleri konusunda önceki sert tutumunu yumuşattı. “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” ifadelerini kullandı. Ek olarak, Trump Beyaz Saray’daki brifinginde, pek çok ülkeyle gümrük ve ticaret anlaşmaları üzerinde aktif görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Bu anlaşmaların adil olacağını vurgulayan Trump, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” şeklinde konuştu.

HAZİNE BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Önce Amerika” ifadesinin “yalnız America” anlamına gelmediğini; bunun yerine ticaret ortakları arasında daha derin işbirliği ve karşılıklı saygı çağrısı yaptığını belirtti. Bessent, küresel ticareti dengelemek amacıyla harekete geçtiklerini de söyledi. Ayrıca, ABD ve Çin arasında ticaret konularında büyük bir anlaşma için fırsat bulunduğunu ifade etti. Beyaz Saray’ın, Çin’e yönelik gümrük vergilerini düşürmeyi değerlendirdiği, ancak atılacak adımların müzakerelerle birlikte gerçekleşeceği belirtildi.

EKONOMİK BELİRSİZLİK ARTMAKTADIR

Bugün yayımlanan Fed’in Bej Kitap raporunda, tarifelerle ilgili olarak ekonomik belirsizliğin artması nedeniyle bazı bölgelerde görünümün kötüleştiği kaydedildi. Makroekonomik verilere göre, ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 50,7 ile piyasa beklentilerini aştı, ancak hizmet sektörü PMI 51,4 ile beklentileri karşılayamadı. Uluslararası Para Fonu, ABD’nin tarifelerinin finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını, büyüme beklentilerini zayıflattığını ve riskleri artırdığını belirtti. Ayrıca, küresel kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranının bu yıl yüzde 95,1’e ulaşmasının beklendiği ifade edildi.