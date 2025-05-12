Borsalar, Anlaşma Sonrası Yükselişe Geçti

NEW YORK BORSA RALLİSİ

New York borsası, ABD ile Çin’in karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaşmasının ardından haftanın ilk işlem gününü güçlü bir şekilde tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 2,81 artışla 42.410,10 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 3,26 artış göstererek 5.844,19 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 4,35 kazançla 18.708,34 puana tırmandı. Hafta sonu İsviçre’de yapılan ticaret müzakereleri sonrasında, ABD ve Çin arasındaki gümrük vergilerinin geçici olarak azaltılması anlaşması, pay piyasalarında risk iştahının artmasına neden oldu.

Anlaşmanın Detayları

Anlaşma çerçevesinde 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10’a düşüreceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Cenevre görüşmelerinin ardından Çin ile tam bir “yeniden başlangıç” sağladıklarını ifade etti ve Çin’in parasal olmayan engellerini ortadan kaldıracağını belirtti. Trump, anlaşmanın otomobil, çelik ve alüminyum gibi ürünlerin yanı sıra bazı ilaçlara yönelik tarifeleri kapsamadığını vurguladı.

Piyasalardaki Tepkiler

Trump, Çin ile 90 gün sonunda kalıcı bir anlaşmaya varılamaması durumunda tarifelerin yeniden artıp artmayacağına ilişkin “Hayır ama önemli ölçüde yükselir.” dedi. Piyasalardaki “korku endeksi” VIX Endeksi, yüzde 17 düşerek 18,2 seviyesine geriledi. ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise 10 baz puan artışla 4,48’e ulaştı. Analistler, Çin ile tarife anlaşmasındaki hızlı ilerlemenin, ticaret gerginliklerini çözmeye yönelik büyük bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, rekabetçi piyasalardaki resesyon korkusunun azaldığına dikkat çekildi fakat iki ülke arasındaki yumuşamanın devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Şirket Hisselerindeki Hareketler

Anlaşma duyurusunun akabinde, Çin’den ithalatı yoğun olan şirketlerle çip üreticilerinin hisselerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Amazon’un hisseleri yüzde 8’in, Dell’in hisseleri yaklaşık yüzde 8, Best Buy’ın hisseleri yüzde 6,6, Apple’ın hisseleri ise yüzde 6,3 değer kazandı. Çip şirketi Nvidia’nın hisseleri de yüzde 5,4 oranında arttı. Öte yandan, Trump’ın reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek amacıyla bir kararname imzalayacağını açıklaması sonrası bazı ilaç şirketlerinin hisseleri düşerken, sonrasında bu hisselerde de iyileşme görüldü. Merck’in hisseleri yüzde 6, Pfizer’ın hisseleri yüzde 3,6, Bristol-Myers Squibb’in hisseleri yüzde 3,7 ve Eli Lilly’nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi. Analistler, yatırımcıların bu hafta ticaret müzakereleriyle ilgili gelişmelerin yanı sıra nisan ayı enflasyon verilerini de takip edeceklerini belirtti.