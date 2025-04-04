Borsalar Düştü, Kripto Piyasası Etkilendi. Bitcoin Fiyatı Dalgalandı. Analistler Uzun Vadede İyimser

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ: S&P 500 2020’DEN BERİ EN KÖTÜ GÜNÜNÜ YAŞADI

Perşembe günü hisse senetleri ağır kayıplarla kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 4,84 gerileyerek 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Dow Jones endeksi 1.679 puan kaybederek yüzde 3,98 değer kaybıyla 40.545,93 seviyesine indi. Nasdaq panik satışlarının etkisiyle yüzde 5,97 düşüşle 16.550,61 puana kadar geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA TOPLU TASFİYELER: 242 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Kripto varlıklar da bu dalgalanmadan nasibini aldı. Kaldıraçlı pozisyonların toplu tasfiyesi, Bitcoin ve altcoin fiyatlarını baskıladı. Son 24 saatte 110.543 yatırımcının pozisyonu tasfiye edilirken, toplam zarar 242,12 milyon dolara ulaştı. Piyasaların toparlanıp toparlanmayacağı ve yatırımcıların bu süreçten nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

COIN BUREAU ANALİSTİ: “DİP YAKINDA OLABİLİR, UZUN VADEDE İYİMSERİZ”

Coin Bureau kurucusu ve kripto analisti Nic Puckrin, dalgalı piyasa koşullarına rağmen uzun vadede iyimser olduğunu belirtti. Puckrin, “Son haftalardaki düşük işlem hacmi ve Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi’nin hâlâ ‘korku’ bölgesinde olması, dibe yakın olabileceğimizi gösteriyor. Bitcoin’in toparlanacağına inanıyoruz ama zamanlama belirsiz,” dedi. Analist, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

VAN DE POPPE: “87.000 DOLAR KRİTİK DİRENÇ, 80.000 DESTEK”

Ünlü analist Michaël Van De Poppe da benzer görüşü paylaştı. Van De Poppe, Bitcoin’in tarife açıklamaları sonrası dar bir aralıkta sıkıştığını ancak hızla geri çekildiğini ifade etti. Ona göre, 87.000 dolar önemli bir direnç seviyesi olurken, 80.000 dolar destek noktası. Bitcoin’in bu seviyeyi koruması halinde yeni bir yükseliş dalgası beklenebilir.

ASH CRYPTO: “2019’DAKİ GİBİ GÜVENLİ LİMAN RALLİSİ OLABİLİR”

Kripto uzmanı Ash Crypto, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin 2019’daki etkilerini hatırlattı. O dönemde Bitcoin, 3.500 dolardan 13.800 dolara yükselmişti. “Ekonomik belirsizlikte Bitcoin ve altın güvenli liman oldu. Şimdi de benzer bir senaryo mümkün,” diyen Ash, ancak 2025’te Fed’in faiz politikasının farklı olabileceğine dikkat çekti.

FED POLİTİKASI VE BİTCOİN’İN GELECEĞİ

2019’da Fed’in faiz indirimleri likidite sağlamıştı, ancak şimdi yüksek enflasyon bu politikayı zorlaştırıyor. Bu durum, Bitcoin’in yükselişini sınırlayabilir. Piyasadaki belirsizlik sürerken, yatırımcılar Bitcoin’in kritik seviyelerini takip ediyor. Kripto piyasası güvenli liman olarak kalacak mı, yoksa sürpriz bir senaryo mu bekliyor? Cevap zamanla netleşecek.