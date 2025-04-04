Borsalar Düşüş Yaşadı. S&P 500 Endeksi Yüzde 4,84 Geriledi. Kripto Piyasası Da Etkilendi. Bitcoin 73.000 Doları Test Edebilir. Uzmanlar Uzun Vadede İyimser. Fed Politikaları Belirleyici Olacak

BORSA VE KRİPTO PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Hisse senetleri Perşembe günü sert düşüşler yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 4,84 gerileyerek 2020’den bu yana en büyük günlük kaybını kaydetti. Dow Jones endeksi 1.679 puan düşüşle yüzde 3,98 değer kaybederek 40.545,93 seviyesine indi. Nasdaq ise panik satışları nedeniyle yüzde 5,97 düşüşle 16.550,61 puana geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA TOPLU TASFİYELER

Kripto piyasası da bu dalgalanmadan etkilendi. Kaldıraçlı pozisyonların toplu tasfiyesi, Bitcoin ve altcoin fiyatlarını aşağı çekti. Son 24 saatte 110.543 yatırımcı tasfiye edilirken, toplam zarar 242,12 milyon dolara ulaştı. Piyasaların toparlanıp toparlanmayacağı ve yatırımcıların bu süreçten nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

UZUN VADEDE İYİMSER BEKLENTİLER

Coin Bureau’nun kurucusu ve kripto analisti Nic Puckrin, piyasadaki dalgalanmaya rağmen uzun vadede iyimser bir görüş sunuyor. Puckrin’e göre, tarifeler Bitcoin’in fiyatını 73.000 dolara düşürebilir veya 88.000 dolara yükselişi tetikleyebilir. “Son haftalarda düşük işlem hacmi ve Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi’nin hâlâ korku seviyelerinde olması, piyasanın dip seviyelerine yakın olabileceğini gösteriyor. Uzun vadede Bitcoin’in toparlanacağı konusunda iyimser olabiliriz, ancak zamanlaması belirsiz,” diyen Puckrin, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Ünlü kripto analisti Michaël Van De Poppe da iyimser görüşü destekliyor. Van De Poppe’a göre Bitcoin, tarifelerin açıklanması sonrası dar bir aralıktan çıkmaya çalıştı ancak hızla geri çekildi. Analiste göre, 87.000 dolar kritik direnç seviyesi olurken, 80.000 dolar önemli bir destek noktası. Bitcoin bu seviyenin üzerinde kalırsa, yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

2019’DAKİ BENZER SENARYO TEKRARLANIR MI?

Kripto analisti Ash Crypto, ABD-Çin ticaret savaşları sırasında Bitcoin’in performansını hatırlattı. 2019 Mayıs’ında Trump’ın Çin’e uyguladığı tarifeler ve Çin’in misillemesi sonrası Bitcoin, 3.500 dolardan 13.800 dolara yükselmişti. “Bu süreçte hem Bitcoin hem de altın değer kazandı. Yatırımcılar ekonomik belirsizlikte güvenli liman varlıklara yöneldi,” diyen Ash, benzer bir senaryonun yaşanabileceğini öne sürüyor.

FARKLI EKONOMİK KOŞULLARIN ETKİSİ

Ancak 2025 yılı, 2019’dan farklı ekonomik dinamiklere sahip. 2019’da Fed, piyasaya üç kez faiz indirimiyle likidite enjekte etmişti. Şimdi ise yüksek enflasyon, Fed’in aynı politikayı izlemesini zorlaştırıyor. Bu durum, Bitcoin’in yükseliş potansiyelini sınırlayabilir.

BELİRSİZLİK SÜRERKEN YATIRIMCILARIN GÖZÜ KRİTİK SEVİYELERDE

Önümüzdeki günlerde piyasalardaki belirsizlik devam ederken, yatırımcılar Bitcoin’in kritik seviyelerini takip ediyor. Kripto piyasası geçmişte olduğu gibi güvenli liman olarak kalabilecek mi, yoksa farklı bir senaryo mu işleyecek? Cevap zamanla belli olacak.