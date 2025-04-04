Borsalar Perşembe Günü Sert Düştü. S&P 500 Yüzde 4,84 Kayıp Yaşadı. Dow Jones 1.679 Puan Geriledi. Nasdaq Yüzde 5,97 Değer Kaybetti. Kripto Piyasası Da Etkilendi. Bitcoin Ve Altcoinler Düşüş Gösterdi

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ: S&P 500 VE DOW JONES KAYIPTA

Hisse senetleri Perşembe günü sert düşüşler yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 4,84 gerileyerek 2020’den bu yana en büyük günlük kaybını kaydetti. Dow Jones endeksi 1.679 puan düşüşle yüzde 3,98 değer kaybederek 40.545,93 seviyesine indi. Nasdaq panik satışları nedeniyle yüzde 5,97 düşüşle 16.550,61 puana geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA TOPLU TASFİYE: 242 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Kripto piyasası da bu dalgalanmadan etkilendi. Kaldıraçlı pozisyonların toplu tasfiyesi, Bitcoin ve altcoin fiyatlarını aşağı çekti. Son 24 saatte 110.543 yatırımcı tasfiye edilirken, toplam zarar 242,12 milyon dolara ulaştı.

COIN BUREAU ANALİSTİ PUCKRIN: “UZUN VADEDE İYİMSERİZ”

Coin Bureau kurucusu ve kripto analisti Nic Puckrin, piyasadaki dalgalanmaya rağmen uzun vadede iyimser olduğunu belirtti. Puckrin, “Son haftalarda düşük işlem hacmi ve Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi’nin hâlâ korku seviyelerinde olması, piyasanın dibe yakın olabileceğini gösteriyor. Bitcoin’in toparlanacağına inanıyoruz, ancak zamanlama belirsiz,” dedi.

VAN DE POPPE: “87.000 DOLAR KRİTİK DİRENÇ NOKTASI”

Analist Michaël Van De Poppe, Bitcoin’in 87.000 dolar seviyesinin kritik direnç noktası olduğunu vurguladı. “80.000 dolar önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalırsa yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir,” diyen Van De Poppe, iyimser görüşünü paylaştı.

ASH CRYPTO: “2019’DAKİ GİBİ GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ OLABİLİR”

Kripto analisti Ash Crypto, ABD-Çin ticaret savaşları sırasında Bitcoin’in güvenli liman olarak değer kazandığını hatırlattı. “2019’da tarifeler sonrası Bitcoin 3.500 dolardan 13.800 dolara çıkmıştı. Şimdi de benzer bir senaryo mümkün,” dedi. Ancak 2025’te Fed’in faiz politikaları farklı olduğu için süreç değişebilir.

FED POLİTİKALARI VE BİTCOİN’İN GELECEĞİ

2019’da Fed’in faiz indirimleri likidite sağlarken, şu an yüksek enflasyon nedeniyle bu politika zorlaşıyor. Bu durum, Bitcoin’in yükselişini sınırlayabilir. Piyasadaki belirsizlik sürerken, yatırımcılar Bitcoin’in kritik seviyelerini takip ediyor. Kripto piyasası geçmişteki gibi güvenli liman olacak mı, yoksa farklı bir senaryo mu yaşanacak? Cevap zamanla netleşecek.