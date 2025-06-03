Borusan Holding, Müsilaj Farkındalığı Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİK HAKKINDA DETAYLAR

Borusan Holding, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gemlik Körfezi’nde “Müsilaj Farkındalık Etkinliği” organize etti. Bu etkinlik, sivil toplum, kamu ve özel sektörden çeşitli temsilcilerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. Programda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın ekosistem üzerindeki etkileri ve bölge halkına olan zararları hakkında bilgiler verdi.

BİLİMSEL AÇIKLAMALAR VE DALIŞ

Müsilaj oluşumunun sebeplerini ve bununla beraber alınması gereken çözüm önerilerini bilimsel verilerle sunan Sarı, deniz altındaki kirlenmeyi gözlemlemek amacıyla bir dalış gerçekleştirdi. Dalışın ardından etkinliğe katılanlar, müsilajla mücadelenin yolları hakkında uzmanlardan bilgi edinme şansı buldu.

KONUK KONUŞMACILAR VE PROJELER

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Borusan Port Genel Müdürü Hamdi Erçelik de katılarak konuşma yaptı. Etkinlikte, ayrıca Marmara Denizi’nin endemik türü pinanın korunması için Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı çerçevesinde hayata geçirilen Umut Pina projesine dair bir belgeselin gösterimi yapıldı.

KİTAP İMZA ETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Mustafa Sarı, etkinlik boyunca “Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina” ve “Cam Balık’ın Yolculuğu Deniz ve İnsan” isimli kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti.