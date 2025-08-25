Borussia Dortmund, Aile Tartışması Nedeniyle Önlem Aldı

BORUSSIA DORTMUND VE ST. PAULI KARŞILAŞMASI

Bundesliga’nın ilk hafta maçında Borussia Dortmund, St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Maçta dikkat çeken bir gelişme, Alman devinin yeni transferi olan Jobe Bellingham’ın ailesindeki tartışmalar oldu. Jobe Bellingham, St. Pauli’ye karşı etkisiz bir performans sergileyerek devre arasında oyundan alındı.

AİLE ÜYELERİ İLE TARTIŞMA

Sky Sports’a göre; maç sonunda Bellingham’ın babası Mark Bellingham, tünele doğru ilerleyerek sportif direktör Sebastian Kehl ile bir tartışma yaşadı. Mark Bellingham, oğlunun erken oyundan alınmasına ve takımın genel performansına tepkisini dile getirdi. Ayrıca, Mark Bellingham’ın teknik direktör Niko Kovac ile konuşma isteğine rağmen buna izin verilmediği ifade ediliyor.

Bu olayların ardından Borussia Dortmund Kulübü, benzer bir durumun yaşanmaması için Bellingham’ın aile üyelerinin soyunma odası alanına girişinin yasaklandığını açıkladı. Bu karar, takım içindeki disiplinin korunmasına yönelik atılan bir adım olarak öne çıkıyor.