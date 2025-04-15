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Borussia Dortmund Barcelona Maçı 1-0 Devam Ediyor

SON DURUM

Borussia Dortmund ile Barcelona arasındaki maçta son durum 1-0 şeklinde. Borussia Dortmund, üstünlüğünü sürdürerek rakibine karşı avantajını koruyor.

CANLI MAÇ ANLATIMI

Borussia Dortmund ile Barcelona’nın mücadelesinin canlı anlatımı sürüyor. Maçın ilerleyişiyle ilgili detayları Tabii Spor platformundan takip edebilirsiniz.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Borussia Dortmund’un ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Signal Iduna Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı izlemek için Tabii Spor’un kullanıcıı olmanız gerekiyor.

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