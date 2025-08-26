Haberler

Borussia Dortmund, Chukwuemeka’yı 2030’a kadar aldı

ALMAN EKİBİ BORUSSIA DORTMUND, CHUKWUEMEKA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Alman Bundesliga takımı Borussia Dortmund, Chelsea’den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

GEÇEN SEZON KİRALIK OYNADI

Chukwuemeka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund’da kiralık olarak forma giydi. Yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz orta saha, takımda kalıcı hale geliyor. Oyuncu, Dortmund formasıyla 10’u Bundesliga, 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4’ü FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta mücadele etti ve 1 gol attı.

NIKO KOVAC’IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Dortmund ayrıca, Hırvat teknik direktör Niko Kovac’ın sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bu gelişmeler, kulübün geleceğine yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

