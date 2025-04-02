Borussia Dortmund’da Nuri Şahin Krizi İddiası

BASINDA YER ALAN İDDİALAR

Alman basınında, Borussia Dortmund’un teknik direktörlük görevini sadece 27 maç sürdüren Nuri Şahin’in bazı futbolcularla yaşadığı problemlerle takım içerisinde huzursuzluk yarattığına dair iddialar öne çıktı. Sport Bild’in haberine göre, genç teknik adam, yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptığı dönem boyunca bazı oyuncularla gerginlikler yaşadı.

Bahsi geçen haberde, Nuri Şahin’in yardımcı antrenör olduğu dönemde Youssoufa Moukoko ve Salih Özcan’a “Ekstra çalışmanızın zaten anlamı yok” diyerek iki oyuncudan tepki aldığı kaydedildi. Bu söylemlerin ardından Salih Özcan ile Nuri Şahin arasında sözlü bir tartışma yaşandığı belirtildi. Ayrıca, 36 yaşındaki teknik adamın Pascal Gross’a ilk 11 sözünü tutmadığı, bunun yanında oyuncunun asıl mevkisi yerine sağ bekte oynamasından ötürü rahatsız olduğu vurgulandı.

KALECİDEN ŞİKAYET

Kaleci Gregor Kobel’in ise Şahin’in oyun kurulumunda kendisine fazla sorumluluk yüklemesinden olumsuz etkilendiği ifade edildi. Nuri Şahin, Borussia Dortmund’un başında çıktığı 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 1,48 puan ortalaması yakaladı. Bu sonuçların ardından, 22 Ocak 2025 tarihinde görevden alındı ve yerine Niko Kovac getirildi.