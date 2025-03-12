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Boş Arazide Aracın Yanında 4 Kişi Bulundu

POLİS EKİBİ BOŞ ARAZİDE ARAÇ VE KİŞİLERİ FARK ETTİ

Boş bir arazide uzun süre bekleyen bir araç, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi’ndeki devriye görevindeki polis ekibi tarafından fark edildi. Araç etrafında hareketsiz yatan dört kişinin varlığı, polis ekiplerinin dikkatini çekti ve hemen bölgeye sağlık ekibi çağrıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKET GEÇİRDİ, MALESİF BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ş’nin cesedi, yapılacak incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. ise gözaltına alındı.

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