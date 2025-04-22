Boş Arazide Darp Edilmiş Kişi Bulundu

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BULUNDU

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki İslambey Mahallesi’nde, vatandaşlar boş arazide hareketsiz yatan ağır şekilde darp edilmiş bir kişiyi buldu. Bu şahsın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, gec saatlerde meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Boş arazi içinde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı şekilde yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudundaki ağır darp izleri sebebiyle hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği ise henüz belirlenemedi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın başka bir kişi tarafından kucağında taşınarak boş alana götürüldüğüne dair görüntüler elde etti. Ekiplerin, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmeye yönelik çalışmaları sürüyor. İlk bilgilere göre ağır yaralı bulunan şahsın üzerinden “Ahmet Ezer” adına bir kimlik çıkmış.