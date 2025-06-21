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Boş Arazide Erkek Bebek Bulundu

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Güngören’de, boş bir arazide 3 aylık olduğu değerlendirilen bir erkek bebek bulundu. Bebek, kim tarafından ve nasıl bırakıldığı henüz belirsiz. Olay, bugün saat 19.30 civarında Mareşal Çakmak Mahallesi Çiftçi Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı olan bir kişi, arazide battaniyeye sarılı bir bebek olduğunu fark etti. Bu durumu çevresindeki kadınlara danışan kağıt toplayıcısı, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İLK YARDIM VE HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ilk belirlemelerle ortaya çıktı. Polis, bebeği koruma altına alırken, ailesinin bulunması için araştırmalara başladı. Yaşanan olay sırasında, çevrede bulunan kadınlar bebeğin üstünü örterek ona biberonla süt verdiler.

BEBEK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Olayın yaşandığı sokakta oturan Volkan Erşahin, “Burada bir kalabalık vardı, kalabalığa geldim. Bir bebek bırakmışlar, etrafında kadınlar vardı. Polis ve sağlık ekipleri de vardı. Bebeği aldılar götürdüler. Çocuğun sağlık durumu gayet iyi görünüyordu. Bebekle ilk olarak bir kadın ilgileniyordu. Görenler onun altını temizliyor zannettiler, kimse bir şey demedi, bırakıp gitmiş. Kadınlar, bebeğe süt verdiler ve biraz doyurdular. Üşüyordu, üstünü kapattılar” şeklinde ifade etti.

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