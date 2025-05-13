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Boş Konteynerde Yangın Çıktı

DEPREMZEDLERİ ENDİŞELENDİREN YANGIN

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde depremzedelerin barındığı konteyner kentte bir boş konteynerde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Fatih Mahallesi’ndeki konteyner kentte yaşayan bir depremzedenin boştaki konteynerin yanına gelmesiyle birlikte yangın, öğleden sonra bilinmeyen bir sebepten ötürü başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevler ile dumanı fark eden depremzedeler hemen ihbarda bulundu ve bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleler neticesinde yangın, diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında çevredeki halk korku ve panik içerisinde kendilerini boşaltılan konteynerlere geri döndürdü. Yangın, söndürüldükten sonra kullanılmaz hale gelen konteynerin durumu araştırmaya alındı. Yangının çıkış sebebi ise halen araştırılıyor.

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