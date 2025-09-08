Boş Sıralar Etkinliği Düzenlendi Gazze İçin

ETKİNLİĞİN AMACI

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları, Gazze’deki savaş nedeniyle eğitim hakları yok olan ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek için “Boş Sıralar” adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ulu Cami Meydanı’nda toplanan gençlik kolları üyeleri, meydana boş okul sıraları koyarak bu sıraların üzerine kalem ve defter bıraktı. Etkinlik sırasında vatandaşlar, Gazze’deki çocuklar için defterlere notlar yazdı.

İNSAN HAKLARI AÇIKLAMASI

Burada açıklama yapan İnsan Hakları Birim Başkanı Ömer Faruk Aslan, “İsrail’in 7 Ekim’den bu yana süren saldırılarında 19 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini” ifade etti. Aslan, Gazze’de yüzlerce okulun yıkıldığını ve eğitim hakkının hiçe sayıldığını belirttikten sonra, “Sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze’de bu hak barbarca yok edildi” dedi.

BOŞ SIRALARIN ANLAMINA YORUM

Aslan, “Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye’nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Her boş sıra, Gazze’de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali” ifadesini kullandı. Etkinliğe, AK Parti Bitlis Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak, partililer ve vatandaşlar da katıldı.