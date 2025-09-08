Boş Sıralar Protestosu Düzenlendi Gazze İçin

GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARIN ANISINA PROTESTO DÜZENLENDİ

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de, Gazze’de yaşam hakkı elinden alındığı için okula başlayamayan çocukları anmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “boş sıralar” protestosu gerçekleştirildi. AK Parti Adana İl Gençlik Kolları’nın organize ettiği etkinlik, Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı’nda yapıldı ve çok sayıda kişi katıldı. Boş sıraların önünde açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özdemir, Türkiye’de eğitim öğretimin başladığını hatırlatarak, “Orada binlerce sıra bomboş, çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze’de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu.” dedi. Özdemir, eğitim hakkının Gazze’de barbarca yok edildiğini vurguladı.

MERSİN’DE BOŞ SIRALARLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Mersin’de de AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde “boş sıralar” konulu basın toplantısı yapıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz, “Eğitim-öğretim yılının başladığı günde Gazze’de binlerce okul sırası boş kaldı.” diyerek yaklaşık 19 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Karagöz, “O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail’in bombalarıyla ellerinden alındı.” ifadelerini kullandı. AK Parti Gençlik Kolları olarak bu acıyı duyurmak için meydanlarda olduklarını belirtti.

HATAY’DA İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hatay’da düzenlenen etkinlikte AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları’nın Başkanlığı’nın organizasyonuyla çok sayıda kişi toplandı. İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Behçet Akın, etkinlik alanına getirilen boş sıralar önünde, Gazze’deki insanlık dramını vurguladı. Akın, “Gazze bizim için sadece coğrafi bir mesele değil, ümmetin onurunun meselesidir.” diyerek, “Bu davayı sahiplenmek, adaletin ve kardeşliğin sesi olmak bizim en büyük görevimizdir.” dedi.

OSMANİYE’DE ÇOCUKLARIN ANISINA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Osmaniye’de de AK Parti İl Gençlik Kolları, Gazze’de öldürülen çocukları anmak amacıyla bir alışveriş merkezi önünde etkinlik yaptı. Boş sıralara Gazze’de yaşamını yitiren bazı çocukların fotoğraflarını koyarak, İsrail’i protesto eden gençlik kolları üyeleri, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa’nın açıklamalarını dinledi. Binboğa, Türkiye’de eğitim-öğretim yılının başladığını ancak Gazze’de binlerce sıraların boş kaldığını belirtti. “Gazze’de binlerce masum çocuk sıralarına oturamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu.” diye konuştu.