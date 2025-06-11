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Boşanan Çiftin Kavgası Vatandaşları Dahil Etti

Olayın Gelişimi

Ordu’da, 7 yıl önce boşanan bir çiftin sokakta yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü. Olay, 7 Haziran tarihinde Aybastı ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hamide Ö. (35) isimli kadın, eski eşinden ayrılmasının ardından velayeti babalarında bulunan çocuklarını Kurban Bayramı sebebiyle görmek istedi. Bu sırada eski eşinin akrabalarıyla karşılaştı ve tartışma yaşandı.

Tarafların Mücadelesi

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve olaya eski eş Bekir Y. (36) müdahil oldu. Bekir Y., eski eşi Hamide Ö.’nün kardeşi Habibe Ö.’nün üzerine doğru koşarak, iddialara göre yumruk ve tekme attı. Kavga sırasında çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden taraflar, Bekir Y.’nin Hamide Ö.’nün kardeşine saldırdığı anlar yer aldı.

Kameralara Yansıyan Anlar

Kaydedilen videosunda, bir vatandaşın duruma tepki göstererek, “Bak karşındaki bir kadın” diyerek olaya müdahale ettiği görüldü. Olayla ilgili yargı süreci başlatıldı ve incelemeler devam ediyor.

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