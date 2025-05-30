Boşanan Kadın, Maskeyle Kutlama Yaptı

EŞİNDEN BOŞANAN KADINDAN RENKLİ KUTLAMA

Tekirdağ’da unutulmaz bir kutlama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., eşinden boşandıktan sonra unutulmaz bir kutlama yaparak dikkat çekti. 3 yıl boyunca severek evlendiği eşiyle, sanal kumar yüzünden boşanma kararı alan E.D., yaklaşık 10 ay süren dava sürecinin ardından kendi özgürlüğünü kutlamak için araç süsleyerek şehirde özgürlük turuna çıktı. Yüzünü maske ile kapatarak toplumsal baskılardan korunmaya çalışan E.D., arabasının içinde ve dışında dans ederek yeni hayatının ilk gününü kutladı.

BENİM DÜNYAMDA ÖZGÜRLÜK ÇOK ÖNEMLİ

E.D., kutlama sırasında düşüncelerini paylaştı. Toplumsal baskıların kadına yönelik yüksek olduğunu vurgulayan E.D., “Toplumsal baskılar özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamakta bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan, çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı” diye ifade etti.

KUMARIN YOK EDİCİ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

E.D., sanal kumar yüzünden evliliğinin sona erdiğine dikkat çekerek, “Bu evlilikten kurtulabilmek için hiçbir şey almadan boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Ben kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumumuzda kadınların boşandı diye dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Kumar siteleri bir yuvayı yıktı. Ama bunlar cinayetle, intiharla da sonuçlanıyor. Tabi ki devletimiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor ama yetmiyor. Bugün benim yuvam yıkıldı, kumar yüzünden maddi zarar uğratıldım eşim tarafından” diyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.